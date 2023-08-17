İstanbul'da "Ormanda Işık Festivali" başladı: Işık Festivali nerede?

Türkiye’de ilk defa, İstanbul Ayazağa Turkcell Platinum Park’ta açılan ve yaklaşık 50 bin metrekare alana kurulu olan ‘Ormanda Işık Festivali’ yerli ve yabancı misafirlerinin yoğun ilgisiyle açıldı. Festival, ormanın içerisinde çok geniş bir alana yerleştirilmiş olan dev ışıklı enstalasyonlar, masalsı sahneler, etkileyici tüneller, interaktif oyun ve eğlence alanları ve sahne performanslarını içeriyor. Farklı ülkelerden 120 tasarımcı, senarist, sanatçı tarafından Türkiye’ye özel bir senaryo ile hazırlanan festivalde, yaklaşık 25 bin sanatsal aydınlatma ve 3 kilometre uzunluğunda ipek kumaş kullanıldı.

Festivalde ayrıca yaklaşık 2 kilometreye yakın orman içi yürüme alanıyla 50 bin metrekarelik alanda 50'den fazla tematik alan bulunuyor.



Çocuklara özel oyun bölümleri ve fantastik mekanların da hazırlandığı festival, eylül sonuna kadar devam edecek.​​​​​​​ IŞIK FESTİVALİ NEREDE? İstanbul'da günübirlik gidebileceğiniz yerler arasındaki Turkcell Platinum Park, Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa mahallesinde 208. Sokak üzerine konumlanıyor. Turkcell Platinum Park'a gitmek için Sarıyer'den, Maslak'tan ve Beşiktaş'tan otobüs ve dolmuş kalkmaktadır.