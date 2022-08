İstanbul'da sinema etkinliği: ‘Wings Açık Hava Sinemaları’

İstanbul Boğazı'nda sinema keyfi yaşatan etkinlik Akbank’ın uçuş ve seyahat kartı Wings ile Four Seasons Hotel Bosphorus desteği ile gerçekleşiyor. Bu sene iki çarpıcı tema altında izleyici ile buluşuyor. Her pazartesi akşamı sinemaseverlerle buluşacak filmler “Boğaz’da Wings ile Aşk Filmleri” ve “Boğaz’da Wings ile Oscarlı Geceler” temalarının en unutulmaz örnekleri ile sunuluyor.



Film gösterimleri her pazartesi günü saat 21.00’de gerçekleşiyor.



Açık hava sinemasında “Boğaz’da Wings ile Aşk Filmleri” teması altında ‘’Gucci Ailesi’’, “Dün Gece Soho’da”, “Batı Yakasının Hikayesi”, “Mamma Mia!Yeniden Başlıyoruz” gibi unutulmaz filmlerin yanı sıra “Boğaz’da Wings ile Oscarlı Geceler” teması altında “Bohemian Rhapsody”, “Dunkirk”, “Whiplash”, “Joker” gibi Akademi Ödülüne sahip güçlü filmler yer alıyor.



Otel misafirlerinin yanı sıra tüm sinemaseverlere açık olacak açık hava sinemasında izleyiciler biletlerini otelden alarak, patlamış mısır eşliğinde filmlerin tadını çıkaracak. Görsel zenginliğinin yanı sıra güçlü müzikleri ile de dikkat çeken filmleri Wings kart sahipleri indirimle izleyebilecek ve etkinlik alanındaki içecek alımlarında da indirim ayrıcalığından kart sahipleri yararlanabilecek.