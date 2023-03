İstanbul'daki Stanley Kubrick sergisi uzatılıyor

“Stanley Kubrick” sergisi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi (University of the Arts London) Stanley Kubrick Arşivi iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle hayata geçirilmiştir.





T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Sinema Müzesi ve NuLook Film Yapımcılık tarafından gerçekleştirilen sergi, 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.