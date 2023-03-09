İstanbul'daki Stanley Kubrick sergisi uzatılıyor

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick'in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nin sergiye özel tasarlanmış 3. ve 4. katlarında özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlarıyla sanatçının mekân ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından son filmi olan Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmini kronolojik bir sunumla izleyiciyle buluşturan sergi, izleyicinin Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlıyor. Kubrick’in çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

“Stanley Kubrick” sergisi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi (University of the Arts London) Stanley Kubrick Arşivi iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle hayata geçirilmiştir.





T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Sinema Müzesi ve NuLook Film Yapımcılık tarafından gerçekleştirilen sergi, 2 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.