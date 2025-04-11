İstanbul Film Festivali bugün başlıyor: Hangi filmler sanatseverlerele buluşacak?

Vakıftan yapılan açıklamaya göre festival, Türkiye ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri sanatseverlerle buluşturacak. Bu yıl 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmin yer alacağı festivalde usta yönetmenlerin son eserleri ve dünya festivallerinden filmler görülebilecek.



Festivalde öne çıkan yapımlar arasında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ve FIPRESCI Ödülü'nü kazanan, Dag Johan Haugerud imzalı "Hayaller", San Sebastian'da Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Gia Coppola'nın "The Last Showgirl", Cannes Eleştirmenler Haftası'nın büyük ödülünü alan "Dağların Simon'u" ve Berlin'de Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan "Mavi İz" yer alıyor.



Yönetmenler François Ozon, Tom Tykwer, Michel Franco, Burhan Qurbani, Mahdi Fleifel ve Gary Hustwit'in son filmlerinin yanı sıra David Lynch, Wim Wenders, Jacques Demy, Robert Bresson ve Quentin Tarantino gibi sinema tarihine yön veren kült yönetmenlerin restore edilmiş yapımları da festivalde izleyicilerle buluşacak.



Ayrıca Max Richter, Brian Eno ve Charles Aznavour gibi müzik dünyasının ikonik isimlerini odağına alan belgesel ve filmler, festivalin özel yapımları arasında yer alıyor.



"KÖLN 75" İLE FESTİVAL BAŞLIYOR

Festivalin açılış filmi, Ido Fluk'un yönettiği, 2025 Berlin Film Festivali'ndeki özel galada prömiyeri yapılan "Köln 75" olacak. Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud, 16 Nisan Çarşamba saat 12.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat’taki festival sohbetinde sinemaseverlerle buluşacak. Ödüllü yönetmen, 13, 14 ve 15 Nisan’da filmlerinin gösterimlerine de katılacak.



Fotoğrafçı, yazar ve vakanüvis olarak Nikaragua'dan Meksika ve Kanada'ya, Filistin'den Afganistan'a birçok tarihi olayı, insan haklarını ve çatışmaları belgeleyen Larry Towell, 19 Nisan Cumartesi saat 15.00’te Yapı Kredi Kültür Sanat’ta söyleşi yapacak. 20. Köprüde Buluşmalar kapsamında Yamaç Okur'un moderatörlüğünde "Rekabetçilik, Telif Hakları ve Sinemada İşbirliğini Yeniden Düşünmek" başlıklı panel düzenlenecek. HOPE Alkazar’da 15 Nisan Salı saat 15.30'da gerçekleştirilecek panelde Melis Behlil, Rossato Fernandes, Pelin Turan ve Antonios Vlassis konuşmacı olacak.



Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 16 Nisan Çarşamba saat 14.00’te Gerhard Maier’in konuşmacı olacağı "Sinema ve Yapay Zeka: Geleceğe Bakış" söyleşisi yapılacak.



Yine Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Jay Weissberg'in moderatörlüğünde 17 Nisan Perşembe saat 14.00'te Ada Solomon, Burak Çevik, Kirsten Niehuus ve Mads Wolner Voss'un katılımıyla "Kimin Hikayesi? Film Fonları ve Yaratıcı Kararlar", 16.00’da Çiğdem Öztürk'ün moderatörlüğünde, Anke Petersen, Aleksandra Derewienko, Louise Martin Papasian ve Anne Delseth’in katılımıyla "Doğru Hikayeyi Bulmak: Belgesel Anlatımında Güncel Yaratıcı Eğilimler" paneli gerçekleştirilecek.



YARIŞMALAR VE ÖDÜLLER

Festivalin resmi seçkisinde Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar bölümleri yer alıyor.



Yerli ve yabancı filmlerin bir arada uluslararası jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması'nda 15 uzun metrajlı film izlenebilecek. Hint sinemacı Shekhar Kapur'un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması'nın jürisinde yapımcı Ada Solomon, senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy ve Toronto Uluslararası Film Festivali Başkanı Cameron Bailey yer alıyor.



YENİ BAKIŞLAR İLE GENÇ YÖNETMENLERE DESTEK VERİLMESİ PLANLANIYOR

Genç yönetmenleri desteklemek ve yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan Yeni Bakışlar bölümünde 11 film izlenebilecek. En iyi filme verilen ödül, Seyfi Teoman'ın adını taşıyor.



Bu yıl festivalde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonunun (FIPRESCI) verdiği ödüllere ek olarak Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), festivaldeki filmleri bağımsız jürilerle değerlendirerek ödüller takdim edecek.



Altın Lale Yarışması ve Yeni Bakışlar bölümlerinde yer alan yerli kurmaca filmleri değerlendiren Film-Yön, bu yıl En İyi Yönetmen Ödülü’nü yakın zamanda vefat eden usta yönetmen Şerif Gören anısına verecek.



Emine Emel Balcı'nın "Buradayım, İyiyim", Mehmet Akif Büyükatalay'ın "Histeri", Pelin Esmer'in "O da Bir Şey mi", Kohei Igarashi'nin "Super Happy Forever", Sahand Kabiri'nin "Tayfa", Tolga Karaçelik'in "Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi", Gürcan Keltek'in "Yeni Şafak Solarken", Alireza Khatami'nin "Öldürdüğün Şeyler", Damian Kocur'un "Yanardağın Altında", Tayfun Pirselimoğlu'nun "İdea", Balint Szimler'in "Ders Olsun", Athina Rachel Tsangari'nin "Hasat", Fabrice du Welz'in ise "Maldoror" adlı filmleri Altın Lale için yarışacak.



2026'DAN İTİBAREN BALKAN PRÖMİYERİ ŞARTI ARANACAK

İstanbul Film Festivali, 2026 yılından itibaren yarışmalarında yer alacak filmlerde Balkan prömiyeri şartı arayacak. Festival ,Türkiye’de film alanında çalışan farklı meslek birlikleriyle iletişim halinde planladığı tüm bu değişikliklerle kariyerinin başındaki, dikkat çeken yönetmenleri daha güçlü şekilde desteklemeyi, yenilikçi ve yaratıcı seslere ifade alanları açmayı, karşılıklı kültürel etkileşim ve bölgesel tanıtım imkanları yaratmayı ve Türkiye’deki sinema kurumları ve sinema profesyonelleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.



Festival filmleri "Altın Lale Yarışması", "Kısa Film Yarışması", "Yeni Bakışlar", "Devrialem", "Cinemania", "Galalar", "Genç Ustalar", "Belgesel Kuşağı", "Mayınlı Bölge", "Heyula" ve Antidepresan", "Dünden Bugüne Türk Klasikleri", ve "Retrospektifler" başlıklarında gösterime girecek.



Dünden Bugüne Türk Klasiklerinde Ömer Kavur'un "Amansız Yol" filmi, Retrospektifler bölümünde de Dag Johan Haugerud ve Ayhan Ergürsel'in yapıtları sinemaseverlerle buluşacak.



Festival filmleri, Beyoğlu'nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus'da izlenebilecek.



KÖPRÜDE BULUŞMALAR 15 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan'da Hope Alkazar, Borusan Müzik Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.



20. Köprüde Buluşmalar seçkisinde yer alan ilk filmlerden birine "İlk Film Teşvik Ödülü" verilecek. Bu yıl 20 projenin yer aldığı Köprüde Buluşmaların ödül töreni 17 Nisan'da yapılacak.



Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Goethe-Institut Istanbul, German Films, İtalyan Kültür Merkezi, Institut Français, Unifrance, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Norveç Krallığı Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi, Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi ve Brezilya'nın İstanbul Başkonsolosluğu-Instituto Guimaraes Rosa festivale destek veriyor.