İstanbul Modern'de 23 Nisan etkinliği

Müzeden yapılan açıklamaya göre, şenlik United Colors of Benetton desteğiyle 23-27 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Ücretsiz gerçekleştirilen programa, 2–10 yaş arası çocuklu aileler kayıt yaptırabilecek. Programda çocuklar, aileleriyle müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştirecek



"Müzede Oyun" şenliği, sergi turlarını, "Renk Atölyesi" adlı sanat uygulamasını, "Masallarda Sanat" başlıklı drama etkinliklerini ve ebeveynler için "Yaratıcılık Semineri"ni içeriyor. Ayrıca şenlik süresince çocuklar, müzenin Sanat Alanı'nda, resim kağıtlarındaki yarım kalmış imgeleri tamamlayarak hayal dünyalarını resmedecek.

