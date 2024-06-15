İstanbul'un saray ve müzeleri bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Yarımada içindeki Topkapı Sarayı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı'nın da aralarında olduğu tarihi müzelerle, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan çağdaş sanat müzeleri ve tematik müzeler bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelecek.



Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı, bayramda, tarih meraklılarının ziyaretine açık olacak. Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti'nin idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılan aynı zamanda padişahın ikametgahı olan Topkapı Sarayı Müzesi, bayramın 1. günü 11.00-17.30'da, 2 ve 4. günü 9.00-17.30'da ziyaret edilebilecek. İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ve ziyaretçi rekorları kıran tarihi mekanların başında gelen saray, bayramın 3. gününde ise ziyarete kapalı olacak.



Avrupa porselenleri ve camları, bakır ve tombak mutfak eşyası, Çin ve Japon porselenleri, gümüşler, Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler, İmparatorluk Hazinesi, İstanbul cam ve porselenleri, padişah elbiselerinin yanı sıra portreleri ve özel resim koleksiyonlarının da görülebileceği yapı, 700 bin metrekarelik alana yayılıyor.



Dolmabahçe Sarayı

Milli Saraylara bağlı Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Küçüksu Kasrı, Ihlamur Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı ise Kurban Bayramı'nın 3 ve 4. günü, 9.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.



Mabeyn-i Hümayun (Selamlık), Harem-i Hümayun (Harem) ve Muayede Salonundan oluşan, 285 odası, 44 salonu, 68 tuvaleti, 6 hamamı bulunan Dolmabahçe Sarayı ile Milli Saraylar bünyesindeki diğer saray, köşk ve kasırlar da bayramı İstanbul'da geçirecek olanların rağbet göstereceği mekanlar arasında yer alacak.



Arkeoloji müzesi

İskender Lahdı, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi, Tabnit Lahdi gibi ihtişamlı eserlerle Kadeş Anlaşması'nın da aralarında bulunduğu pek çok önemli esere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Kurban Bayramı süresince ziyarete açık olacak.



Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey tarafından kurulan mekan, Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi bünyesinde bulunduruyor.



128 yıldır tarihin koridorlarında yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyenleri ağırlayan müze, bayramda da tarih meraklılarının uğrak mekanlarından biri olacak.



Yerebatan, Miniatürk, Şerefiye Sarnıcı



İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Dijital Deneyim Müzesi de bayramda ziyaretçilerini ağırlayacak.



Büyük Saray'ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542'de yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, bayramın ilk günü 12.00-23.50, diğer günler 9.00-23.50 arasında ziyaret edilebilecek. Sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor.



Yarımadadaki en eski su yapılarından olan ve 1600 yıllık tarihiyle görenleri etkisi altına alan Şerefiye Sarnıcı, yarın ziyarete kapalı. Bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde 9.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek. Türkiye’de ilk olan 360 derece projection mapping sistemiyle tarihi, sanat ve teknolojiyle buluşturan yapının 2. Theodosius (408 - 450) döneminde yapıldığı tahmin ediliyor.



Ziyaretçilerine geleneksel bir müze ziyaretinin ötesinde dijital teknolojiler ve multi-disipliner yaklaşımla hazırlanan sergilerle, sanatın ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir deneyim vadeden Dijital Deneyim Müzesi, bayramın yarın ziyarete kapalı. Müze diğer günler 9.00-19.00'da ziyarete açık olacak.



Antik Çağ'dan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar, hüküm sürmüş ve iz bırakmış medeniyetlerin kültürlerinden bugüne kalan zengin mimari mirasını bir araya getiren Haliç'teki "Miniatürk", yarın ziyarete kapalı, bayramın 2, 3 ve 4. günü ise 9.00-19.00 saatlerinde açık olacak.



İstanbul'un gözde mekanları arasında yer alan ve dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan "Panorama 1453 Müzesi", bayramın birinci günü kapalı kalırken, diğer günler 8.00-18.30 saatlerinde ziyaretçileri kabul edecek.



Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern de Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek.



Müzede Olafur Eliasson'un "Senin Beklenmedik Karşılaşman" sergisinin yanı sıra İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan bir seçkinin yer aldığı "Yüzen Adalar", Türkiye fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden Ozan Sağdıç'ın "Fotoğrafçının Tanıklığı", güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan "Zamansız Meraklar" sergisi ve müze binasının yapım hikayesini aktaran "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergileri de ziyarete açık olacak.