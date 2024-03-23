"İstanbul'un Sesleri" İstanbul'un müzikal tarihine ışık tutacak

İBB Miras, İBB kültür aracılığıyla ortaya çıkacak yeni araştırmaları destekleme amacında olduklarını vurgulayan Aslan, "İstanbul'da kültürel hayat yeni şeyler müjdeledikçe, Türkiye de yeni şeylere kucak açıyor. İşte bu kitap gerçekten birçok şeye vesile olacak, birçok tarihsel, kültürel zenginliğimizi anlatacak." diye konuştu.



Çalışmayı kaleme aları akademisyen Melih Duygulu ise "Bir kitap önerisinde bulundum. İBB'nin müzik yaşamını, müzik çalışmalarını anlatan bir kitap olmasını istedim. Son dönem müzik tarihçiliğinde yeni yaklaşımlar var. Bunlardan bir tanesi katılımcı tarih yazımı. Yani siz sadece birtakım vesikalara bakarak tarih yazmıyorsunuz. Tanıklara da müracaat ediyorsunuz. Onunla da yetinmiyorsunuz. Kendi yorumlarınızı katıyorsunuz. Tarihçinin çok fazla yorum yapması makbul değildir ama ben böyle bir yöntem izledim ve bu kitap ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



Programın sonunda İncila Bertuğ ve Handan Tunca ile İBB Orkestralar Müdürlüğü sanatçılarının yer aldığı bir dinleti sunuldu.



Türk müzikolojisinin kurucularından Mahmut Ragıp Gazimihal'e ithaf edilen ve 240 sayfadan oluşan kitaba, İBB kütüphanelerinin yanı sıra E-kitap olarak da ücretsiz ulaşılabilir.

