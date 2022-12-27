İstiklal Marşı'nın ilk yayımlandığı Sebilürreşad yayın hayatına devam ediyor

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un başyazarı olduğu, 1908'de Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan dergi, daha sonra Sebilürreşad adını aldı. Aralıklı olarak 1966'ya kadar yayın hayatına devam eden dergi, 50 yıllık aranın ardından 2016'da yeniden yayınlanmaya başladı.



İstiklal Marşı'nın resmi olarak kabul edilmesinden önce yayımlandığı ilk mecra olan Sebilürreşad dergisinin Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'ya gelişi ve İstiklal Marşı'nın yazılması sürecini anlattı.



Anadolu'daki Kuvayımilliye hareketinin başında Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'dan insanları Ankara'ya davetiyle birlikte Mehmet Akif Ersoy'un mektupla acele Ankara'ya naklinin istendiğini aktaran Bayhan, "Akif'in 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışına yetişmesi isteniyor. Mehmet Akif'e mektubun gittiği tarih 13 Nisan, yani 10 günde Ankara'ya gelmesi lazım. Fakat yolculuk biraz çetin geçiyor, 23 Nisan'a yetişemiyorlar. Açılıştan bir gün sonra Akif, Ankara'ya intikal etmiş oluyor. O seyahatte en çok dikkat çeken hadiselerden bir tanesi, 11 yaşındaki oğlu Emin'i de yanına alarak, bu seyahate çıkmış olmasıdır. Annesi oğlunu göndermek istememiştir. Mehmet Akif Bey, 'babası nerede ölecekse, oğlu da orada ölsün' diye annesine cevap verir. İstanbul, Çengelköy'den Ali Şükrü Bey ile yola çıkarlar. Zaman zaman faytonla, zaman zaman yürüyerek, tehlike atlatarak bir yolculuk geçirirler" dedi.



Bayhan, Akif'in Ankara'ya geleceğini öğrenen Tacettin Veli Camisi'nin İmamı Tevfik Efendinin Mehmet Akif'i tren garında karşıladığını, aynı gün içerisinde birlikte Meclis'e Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gittiklerini aktardı.



Mustafa Kemal Paşa'nın Mehmet Akif'e sarılıp kucakladığını belirten Bayhan, şunları anlattı:



"Mustafa Kemal Paşa, Akif'e 'Ankara'ya hoş geldiniz, sizi hasretle bekliyordum. Sizinle daha uzun bir görüşme yapacağız, bu görüşmeyi birkaç gün içerisinde yapalım. Şimdi başka bir yere toplantıya gideceğim. Siz de Ankara'ya yerleşmiş olun.' der. Mehmet Akif, Tevfik efendinin evinde iki hafta oğluyla misafir kalır. Daha sonraları oğlunun hareketli olduğundan rahat edememesi üzerine Tacettin Camisi'nin bahçesindeki imamın evi kendisine tahsis edilir. Evde sadece yorgan ve kilim serili olmasına rağmen, Akif evi çok beğenir, saray gibi olmuş diyerek teşekkür eder. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı kendisine tahsis edilen bu mekanda yazar."



Mustafa Kemal'in daha sonra Mehmet Akif'le görüşerek kendisine Burdur milletvekilliğini teklif ettiğini anlatan Bayhan, Mehmet Akif'in teklifi kabul ettiğini söyledi.



Şairin, Tacettin Camisi'nde ona tahsis edilen mekanda kaldığını öğrenen milletvekillerinin, onu ziyarete geldiklerini ve daha sonra buranın bir diplomasi yerine dönüştüğünü ifade eden Bayhan, İstiklal "Marşı'nın ilk okunduğu yer eski Meclis, yazıldığı yer Tacettin Dergahı ve ilk yayımlandığı dergi Sebilürreşad, İstiklal'in üç sac ayağıdır. Bunlar Ankara'yı başkent olarak değerli kılan hikayenin birer parçası" diye konuştu.



Mustafa Kemal Paşa'nın Mehmet Akif'i Ankara'ya daveti sırasında, İstanbul'daki yayın merkezini başkente taşıyan tek derginin Sebilürreşad olduğunu aktaran Bayhan, 12 Mart 1921'de TBMM'de resmiyet kazanmadan bir ay önce İstiklal Marşı'nın tam metniyle derginin kapak sayfasında yayımlandığını kaydetti.



Bayhan, Sebilürreşad'ın başmuharriri Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adıyla derlenen tüm şiirlerinin de aslında bu dergide yayımladığı şiirler olduğunu söyledi.



Mehmet Akif'i daha iyi anlamak ve yarına verdiği mesajı, "Asım'ın Nesli'ne" anlatma gayretinde bulunduklarını vurgulayan Bayhan, Milli Şair'in unutulmaması gerektiğini ve hayat mücadelesinin diri tutularak gençliğe örnek teşkil ettiğini kaydetti.

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