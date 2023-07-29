İsveçli grup Soen Türkiye'ye geliyor

İsveçli metal grubu Soen İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü grup, 3 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak. 2010'da ilk şarkıları "Fraccion" ile adından söz ettiren Soen, Zorlu PSM sahnesi'nde konser verecek.

Soen, Imperial European Tour'un başarısının ardından Atlantis Live ile 2023'te özel konserlere imza atmaya devam edecek. Bu turnede grup üyelerine yaylılar ve geri vokaller eşlik ediyor.

"Atlantis", Soen'in en popüler 13 şarkısını orkestra eşliğinde yeniden yorumladığı özel bir albüm. 10 Aralık 2021'de Martin Lopez (davul, perküsyon), Joel Ekelöf (vokal), Lars Enok Ahlund (ritim gitar, piyano), Cody Lee Ford (lead gitar), Oleksii "Zlatoyar" Kobel (bas gitar) ve 8 kişilik orkestra Antagonist, Monarch, Jinn gibi şarkıları daha önce duyulmamış formlara soktu. Slipknot'tan Snuff ise "Atlantis"in tek cover parçası.

