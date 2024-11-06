İsveç'te 2 bin 500 yıllık gizemli gömü: Bıçak saplanmış mezar bulundu

İsveç'in doğusundaki Pryssgården'de yapılan arkeolojik kazılarda, Demir Çağı'na ait sıra dışı bir mezar gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda, bıçak saplanmış bir kadın bedenine ait 2 bin 500 yıllık kalıntılara rastlandı. İsveç Ulusal Tarih Müzeleri'nden arkeolog Moa Gillberg'in liderlik ettiği araştırma ekibi, bu gizemli mezarın detaylarını araştırıyor.



TARİHİ METİNLERDEN ALINAN İPUÇLARIYLA BULUNDU

Pryssgården’deki mezarlık alanı, 17. yüzyılda İsveçli rahip Ericus Hemengius'un kaleme aldığı metinlerde anılan bir antik bölge olarak biliniyordu. Ancak günümüze kadar mezarların bulunup bulunmadığı net değildi. Arkeologlar, 2023 yılı kazıları sırasında ortaya çıkan küçük kemik parçaları ve eski süs eşyaları sayesinde bu mezarlığın Hemengius’un bahsettiği alan olduğunu doğruladı.



TOPRAĞA SAĞLANMIŞ BIÇAK, GİZEMİ DERİNLEŞTİRİYOR



Yaklaşık 50 mezarın ortaya çıkarıldığı alanda, özellikle bir kadın mezarı dikkat çekti. Kadının bedenine saplanmış gibi duran bir bıçak, mezarı sıradışı kılıyor. Dr. Moa Gillberg, bu durumun nedenine dair henüz bir açıklamaları olmadığını belirtirken, mezarın çevresindeki isli ve kalın kül tabakasının da araştırmayı ilginç hale getirdiğini vurguladı.



Gillberg, "Bu bıçağın özel olarak kadına adanmış olduğunu düşünüyoruz. Çakı, toprağa doğrudan saplanmış durumda ve gömülmeden önce yakılmış bir odun yığınının üzerinde duruyor olabilir," dedi. Araştırmacılar, benzer kadın mezarlarının bulunduğu İsveç’in diğer bölgelerinde de aynı türden bıçakların mezara dahil edildiğini belirtti.



ESKİ YERLEŞİM KALINTILARINA DA ULAŞILDI



Mezarlık alanında yapılan kazılarda, antik çağlardan kalma iki ev, büyük bir depo ve kuyu izlerine de rastlandı. Dr. Gillberg, “Bir çukurun, muhtemelen mezarlığı işaretleyen büyük bir direk çukuru olduğunu düşünüyoruz. Belki de mezarlığın sınırlarını belirlemek için yapılmış bir yapıydı. Diğer benzer çukurların var olup olmadığını görmek için kazılara devam edeceğiz," diye konuştu.



Bu keşif, Demir Çağı'na dair yeni bilgiler sunarken, gömü geleneklerine ilişkin bilinmeyenleri aydınlatma potansiyeli taşıyor.