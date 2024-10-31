İsveç'te devasa Viking mezarı: Bin 200 yıllık keşif

Mezarlarda insan ve hayvan kemikleri tepsit edildi. Sığır ve domuzların adak amacıyla, köpeklerin ise ölen kişilere eşlik ettiği tahmin ediliyor.

Proje lideri Petra Nordin, ölülerin yakıldıktan sonra, yiyecek sunusu olarak yanmamış hayvanların küllerinin üzerine yerleştirildiğini açıkladı.



Arkeologlar, metal aksesuarlar, seramik kaplar ve bazı mezarların etrafında tekne şeklinde yerleştirilmiş büyük taşlar da buldu.



Ayrıca, 795-806 dönemine tarihlenen gümüş bir Arap sikkesi, mezarlığın dönemine dair ipuçları sağlıyor. Nordin, mezarlardan birinin içindeki 17 kap, kemikler ve demir ok uçlarıyla ilgili ilginç detaylar paylaştı.



Henüz mezarlığın sadece yüzde 6'sının kazıldığı belirtilirken, bölgedeki kazıların Viking Çağı'nın ticaret ve taşımacılığındaki rolüne dair daha fazla bilgi sağlayacağı umuluyor.