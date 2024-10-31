İsveç'te devasa Viking mezarı: Bin 200 yıllık keşif
İsveç’in Tvååker köyünde, yol çalışmaları öncesi yapılan arkeolojik incelemelerde 139 mezardan oluşan devasa bir Viking mezarlığı bulundu. Tarım faaliyetleri nedeniyle kaybolduğu düşünülen mezarlarda insan ve hayvan kemikleri ile çeşitli metal ve seramik eserler tespit edildi. Araştırmacılar, mezarlığın Viking Çağı ticareti için önemli bir alan olduğunu belirtiyor.
İsveç'in güneydoğusundaki Tvååker köyünde arkeologlar, yol çalışmaları öncesi yaptıkları incelemelerde devasa bir Viking mezarlığı keşfetti.
İsveç Ulusal Tarih Müzeleri'nin yaptığı açıklamaya göre, yol çalışması öncesi bölgeyi incelemek isteyen arkeologlar tarafından fark edilen gömü alanında 139 ayrı mezar tespit edildi.
Mezarlığın yer üstündeki kalıntılarının uzun zamandır bilinmediği, tarım faaliyetleri nedeniyle kaybolduğu düşünülüyor.
Mezarlarda insan ve hayvan kemikleri tepsit edildi. Sığır ve domuzların adak amacıyla, köpeklerin ise ölen kişilere eşlik ettiği tahmin ediliyor.
Araştırmacılar ayrıca hayvanlar yerleştirilmeden önce cesetlerin yakıldığını gösteren bulgular da edindi.
Proje lideri Petra Nordin, ölülerin yakıldıktan sonra, yiyecek sunusu olarak yanmamış hayvanların küllerinin üzerine yerleştirildiğini açıkladı.
Arkeologlar, metal aksesuarlar, seramik kaplar ve bazı mezarların etrafında tekne şeklinde yerleştirilmiş büyük taşlar da buldu.
Ayrıca, 795-806 dönemine tarihlenen gümüş bir Arap sikkesi, mezarlığın dönemine dair ipuçları sağlıyor. Nordin, mezarlardan birinin içindeki 17 kap, kemikler ve demir ok uçlarıyla ilgili ilginç detaylar paylaştı.
Henüz mezarlığın sadece yüzde 6'sının kazıldığı belirtilirken, bölgedeki kazıların Viking Çağı'nın ticaret ve taşımacılığındaki rolüne dair daha fazla bilgi sağlayacağı umuluyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Arkeoloji
- Dünya
- İsveç
- Tarih