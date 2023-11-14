İsviçre'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithaf ettiği eser ilk kez Ankara'da seslendirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle İsviçreli ünlü müzisyen Lindemann'ın bestelediği eser, İsviçre ve Türkiye arasındaki dostluğu temsil ediyor.



Prömiyer öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükelçi Ruch, iki ülkenin, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek "Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesinin ardından İsviçre Türkiye'yi hızla tanımış ve birkaç yıl sonra da yeni başkent Ankara'da Büyükelçiliğini açmıştır." diye konuştu.



Büyük bir Türk diasporasının onlarca yıldır İsviçre'de yaşadığını ve ülkenin siyasi hayatında aktif rol oynadığını söyleyen Ruch, "İsviçre aynı zamanda Türkiye'deki en büyük 8. yatırımcıdır ve burada binlerce istihdam yaratan 300'den fazla şirketle temsil edilmektedir." dedi.



Ruch, ülkesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için kalıcı bir şey sunmak istediğini vurgulayarak "Böylece iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğumuzu sembolize edecek özel bir eser bestelendi." ifadesini kullandı. Eser, Ankara'daki prömiyerin ardından 27 Kasım'da İstanbul'da seslendirilecek.