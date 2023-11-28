İsviçre'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithaf ettiği eser İstanbul'da seslendirildi

Okay Temiz'i 3 yıldır tanıdığını söyleyen Lindemann, farklı fikirlerin farklı müzikleri de bir araya getirdiğini, sonucunda ortaya güzel eserler çıktığını aktararak, farklı insanlarla bir araya gelmenin çok güzel olduğunu ifade etti.



Lindemann, bir soru üzerine, Gazze'de yaşananlardan kendisinin de etkilendiğini vurgulayarak, Gazze ile ilgili bir beste çalışması olduğunu sözlerine ekledi.



"SANATA TUTUNMAK, İNSANOĞLUNUN AYAKTA KALMASINI SAĞLAYAN YEGANE ŞEY"



Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan da hem orkestra şefi hem de ev sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Hepimiz için oldukça zor fakat çok anlamlı ve önemli bir sene. Cumhuriyetimizin 100. yılını doya doya kutlayacağımız, fakat bir sürü acıların içinden geçtiğimiz bir sene. Yine de sanata tutunuyor olmak, sahnede müzikle konuşuyor olmak, zannedersem insanoğlunun ayakta kalmasını sağlayan yegane şey. İleriye daha umutla bakmamızı sağlayan çok önemli bir unsur sanat" diye konuştu.



Eserin yaklaşık 18 dakika olduğuna vurgu yapan Orhan, eserde Türk tınılarının çok fazla olduğuna dikkati çekti.



Perküsyon sanatçısı Okay Temiz, konserde yer almanın gurur verici olduğunu söyledi Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Mihail Mihailovich Ivanov ve Gioacchino Rossini gibi dünyaca ünlü bestecilerin, Türk müziğinden etkilendiğinin altını çizen Orhan, Lindemann'ın da Türk müziğinden etkilenen müzisyenler arasında yer aldığını belirtti.



Perküsyon sanatçısı Okay Temiz ise bu konserde yer almanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu, birçok iyi müzisyenin sahnede olacağını ifade etti.



Lindemann'ın bestesi "Convergence", "Le Voyage", "Kemal Suite"in CRR Orkestrası tarafından yorumlandığı konserde ayrıca "Le Centaure", "C'est Tres Chic", "Nills", "Kabak Tatlısı", "Şavşat Barı" ve "Coroctet" eserleri de seslendirildi.



Konser öncesi İsviçre ve Türkiye dostluğuna dair video gösterildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun