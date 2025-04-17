İtalya'da Göbeklitepe sergisi

İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Serginin amacı, Göbeklitepe’nin tanıtımını tüm dünyaya yapmak.



Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe, bir arkeolojik yapı yahut kültür ve turizm unsuru olmanın ötesindedir. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı bu yüzden önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



İtalya’nın başkenti Roma’nın simge noktalarından birinde, Kolezyum’da gerçekleştirilen sergide, Göbeklitepe’de bulunan bazı eserlerin replikası yer alıyor. Göbeklitepe’nin tarihi hem italyanca hem de ingilizce olarak anlatılıyor.



Ersoy, "Vizyonumuzu bizimle paylaşan İtalyan makamlarıyla iş birliğimizin, Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmasının bir ürünü olan bu serginin gördüğü ilgi, birlikte attığımız adımın ne denli değerli, güçlü ve doğru olduğunu göstermiştir. Sergimiz 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiş; küresel ölçekte geniş kitlelere ulaşarak Göbeklitepe’nin tanınırlığını artırmıştır." şeklinde konuştu.



İtalya ile kültürel alanda iş birliklerinin devam edeceği mesajını da veren Bakan Ersoy, "Bu yıl haziran ayında Kolezyum Arkeolojik Parkı Direktörlüğü'nün düzenleyeceği “Magna Mater” sergisinde Türk müzelerinden de eserlerin yer alacağı haberini vermekten mutluluk duyuyorum. Yine iş birliğimizin bir nişanesi olarak Roma’da Troya temalı bir sergi açmak üzere İtalyan makamlarıyla çalışmalara başladığımızı memnuniyetle belirtmek isterim." dedi.



24 Ekim'de açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisi 21 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.