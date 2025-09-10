İtalyan moda devi Giorgio Armani'nin hayatı film oluyor

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında vefat etti. Deadline'ın haberine göre; 4 Eylül'de hayatını kaybeden usta ismin hayatı film oluyor.

İtalyan yapımcı Andrea Iervolino, ünlü modacının ardından "Armani-The King of Fashion" adlı bir biyografik film projesi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Projenin uzun süredir planlandığını ancak kamuoyuna geç açıklandığını belirten ünlü isim, "Armani sadece bir tasarımcı değil, kumaşların şairi ve zarafetin mimarıydı. Bu film, onun hayatına ve vizyonuna bir saygı duruşu olacak" dedi.