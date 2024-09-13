İtalyan sanatçı Ludovico Einaudi, eserlerinde tabiattan ilham aldığını söyledi

İtalyan sanatçı Ludovico Einaudi, imza attığı eserleri, müzik kariyerini ve hazırlıklarına başladığı yeni albümü AA muhabirine anlattı. Usta sanatçı, bestelediği eserlerinde çoğunlukla tabiattan ve çevresinden ilham aldığını vurgulayarak, "Tabiatın karmaşıklığı ve çeşitliliği benim için çok ilham verici çünkü orası, farklı yönleriyle keşfedebileceğiniz ve size her zaman söyleyecek şeyleri olan bir yer. Doğaya ait küçük bir şeye bile baktığınızda, bu ağaç olur, bulut olur veya bir hayvan olur, ondan mutlaka bir şey öğrenirsiniz." diye konuştu.

"TABİAT BANA İNSANDAN DAHA ÇOK ŞEY VERİYOR"

Ludovico Einaudi, kendisini tabiata insanlardan daha yakın hissettiğinin altını çizerek, "Tabiatı gözlemlemek bana insanı gözlemlemekten daha çok şey veriyor çünkü insanlar zaaflar ve bilinmezlikle dolu. Yaşadığımız dünyada çok fazla güzellik kalmadı çünkü gezegenimize ve diğer insanlara çok korkunç şeyler yaptık. Bu yüzden doğanın bize ders verici bir boyutu var." ifadelerini kullandı.



"The Water Diviner", "The Intouchables", "Nomadland" ve "April" adlı filmlerin ve "Doctor Zhivago" dizisinin müziklerini yaptığını kaydeden sanatçı, film müziği bestelemek ile solo çalışma arasındaki farka ilişkin, şu bilgileri verdi:



"Film müziklerinde genelde başkasının yazdığı hikaye doğrultusunda size çizilmiş bir çerçeve vardır ve oradan dışarı çıkamazsınız. Bu bir nevi sizi tahmin edemeyeceğiniz türden farklı maceralara sürükleyen iş birliği gibidir. Kendi müziğimde ise çerçevemi kendim belirliyor ve hikayeyi onun üzerinden oluşturuyorum. Solo çalışmalarımda da farklı müzisyenlerle iş birliği yaptığım oldu. Birçok müzisyenle beraber de çalıştım ama genellikle projenin yönetmeni ben oldum."



"MÜZİĞİM KÜLTÜREL SINIRLARI AŞARAK KÜRESEL HALE GELDİ"

Einaudi, 40 yıldan uzun süredir yaptığı müzikle tüm dünyada hayran kitlesine sahip olmasına ilişkin ise "Sanırım yazdığım şarkılarda söz olmaması, müziğimin kültürel sınırları aşarak küresel hale gelmesini sağladı. Bunun yanı sıra çok farklı dillerden müzikleri dinlemem de farklı kültürleri, dilleri ve ülkeleri benimsememi sağladı diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni müzik çalışmalarına dair bilgi veren sanatçı, "Bir süredir yeni bir albüm üzerinde çalışıyorum. Seneye ocak ayında piyasaya sürmeyi planlıyorum fakat önümüzdeki ay yeni albümden birkaç şarkımı paylaşacağım. Çok büyük bir prodüksiyonla geniş bir albüm olacak." dedi. Sanatçı, konser için daha önce birçok kez geldiği İstanbul'u çok sevdiğini ve ikinci bir evi gibi gördüğünü de sözlerine ekledi.



LUDOVİCO EİNAUDİ KİMDİR?

Müzikal yolculuğu, amatör piyanist olan annesinin rehberliğinde başlayan Ludovico Einaudi, Azio Corghi, Luciano Berio ve Karlheinz Stockhausen ile birçok usta isimden ders aldı.



Kariyerine klasik müzik bestecisi olarak başlayan sanatçı, daha sonra pop, rock, folk ve dünya müziği gibi farklı tarzlarda eserler üretti.



Sanatçı, solo çalışmalarının yanı sıra çeşitli bale, sinema ve tiyatro eserleri için de bestelere imza atarak, çok yönlülüğünü ve yaratıcı derinliğini geliştirdi.



Einaudi, kariyeri boyunca 16 stüdyo albümüne imza atarken 30'un üzerinde film ve dizinin müziklerini yaptı.