IV. Murat Operası 23 Temmuz'da İstanbul'da

Festival kapsamındaki eser 23 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00’de Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesinde İstanbul’da başlayacak. 2010 yılında hayatını kaybeden Türk operasının büyük ustası besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş’in "IV. Murat" adlı operası; Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı padişahı olan IV. Murat’ın yaşam öyküsünü konu alıyor. Eserde “Sultan Murat” rolünü Engin Suna, “Kösem Sultan” rolünü Arzu Yaman, “Sadrazam Topal Recep Paşa” rolünü Umut Tarik Akça canlandıracak.

Librettosu Turan Oflazoğlu’na ait üç perdelik opera, Haldun Özörten, tarafından dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışı ile seyirciye sunuluyor.



3 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul’da gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200’e yakın kez kapalı gişe olarak Türk ve uluslararası izleyiciler ile buluşmuş olan IV. Murat Operası'nın dünya prömiyeri; eserin bestecisi Okan Demiriş yönetiminde ve Cüneyt Gökçer rejisinde AKM’de yapılmış ve ilk başrollerini Mustafa Iktu (IV. Murat) ve Leyla Demiriş (Kösem Sultan) paylaşmışlardı.

