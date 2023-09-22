İyi Bir Aile Değiliz filmi sete çıkmak için gün sayıyor

Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait olan film ekibi bir araya geldi. Geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya gelen ekip sete çıkmak için gün sayıyor.



Yıldız kadronun bir araya geldiği film sinema salonlarında gösterilecek. Filmde babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan bir ailenin hikayesi anlatılıyor.

