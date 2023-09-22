İyi Bir Aile Değiliz filmi sete çıkmak için gün sayıyor

İyi Bir Aile Değiliz filmi için hazırlıklar tamamlandı. Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmin kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Caner Cindoruk, Melisa Doğu, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut yer alıyor.
Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait olan film ekibi bir araya geldi. Geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya gelen ekip sete çıkmak için gün sayıyor.
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