İz Bırakanlar Müzesi minik ziyaretçilerini ağırladı

Akdeniz Belediyesi'nin, Mersin Valiliği'nin katkılarıyla, yok olmak üzere olan tarihi bir Mersin Evini restore edip "İz Bırakanlar Müzesi" adıyla geleceğe kazandırdığı iki katlı tarihi bina ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kent merkezinde bulunan İz Bırakanlar Müzesi, bir yandan kentte bulunan farklı okullardan her gün onlarca öğrenci ve öğretmeni ağırlarken, şehir dışından Mersin’e gelen misafirlerin de ilk uğrak noktası oluyor. Mersin’in son 120 yılının yanı sıra, tarih öncesi çeşitli kayıtların da yer alıp sergilendiği müzede, Mersin'de yaşamış, şehre imzasını atmış, sporcusundan sanatçısına, tarihçisinden siyasetçisine kadar birçok değerli ismin biyografisi ve resimleri yer alıyor.

Mersin’in hafızasını saklayan İz Bırakanlar Müzesi'ni, son olarak ilçe sınırlarında bulunan farklı okullardan yüzlerce öğrenci, öğretmenleri ile birlikte ziyaret etti. Minik öğrenciler gezide, hem yaşadıkları şehir ve şehre etki bırakmış isimler hakkında çeşitli bilgiler edinirken, arkadaşlarıyla da keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdiler.