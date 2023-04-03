Iziko Güney Afrika Ulusal Galerisi'nde zengin sanat koleksiyonu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinin merkezindeki Company Bahçeleri'nde yer alan, ülkenin ilk ulusal sanat galerisi Iziko, Güney Afrika'dan ve dünya genelinden ünlü sanatçılara ait yüzlerce eserden oluşan sergileri ziyaretçileriyle buluşturuyor. 1914-1930 döneminde inşa edilen galeride, Afrika'nın en eski ve önde gelen ulusal koleksiyonları sergileniyor.



GÜNEY AFRİKA SANATINA GİRİŞ NİTELİĞİNDE

"Kıtanın en önde gelen sanat merkezlerinden" kabul edilen Güney Afrika, dünya çapında ünlü ressamlar ve heykeltıraşlar yetiştirmiş bir ülke olarak biliniyor.



Bu isimler arasında yer alan Musa Kotler, Jane Alexender, Lippy Lipschitz, Gerard Seketo gibi ünlü sanatçıların eserlerinin sergilendiği galeri, Güney Afrika sanatını tanımak açısından ziyaretçilere eşsiz bir fırsat sunuyor.



Güney Afrikalı sanatçıların eserleri, ülkenin karanlık tarihinden ve kültürel yapısından izler barındırıyor. Özellikle apartheid dönemi ile ilgili eserler oldukça ilgi çekiyor.



Jane Alexander'ın meşhur heykel çalışması Kasap Oğlanları (The Butcher Boys), galerinin en ilgi çeken eserlerinin başında geliyor. Görevlilerin, fotoğrafının çekilmemesi konusunda son derece hassas davrandıkları bu eser, bir sıranın üzerinde yan yana oturmuş, vücutları insan, başları ise ağızsız ve hayvan boynuzuna sahip canavarlar görünümünde üç heykelden oluşuyor.