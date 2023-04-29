"İzindeyiz Atam Atatürk Sergisi" ziyaretçilerle buluşuyor

"İzindeyiz Atam Atatürk Sergisi" Yapı Kredi bomontiada galeride ziyaretçilerle buluşuyor. Sergi 21 Mayıs'a kadar Yapı Kredi bomontiada galeride, 30 Ağustos - 12 Kasım tarihleri arasında ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.



Mikro art sanatçısı Hasan Kale'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerini bir kibrit çubuğu, bir kelebek kanadı gibi küçük objelere taşıdığı sergide 23 eser bulunuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale, "Es geçtiğimiz çöp dediğimiz bazen görmediğimiz bütün o minicik objeleri birer sanat kapsüllerine çevirerek değişik pencereleri açan, başka bakış açıları getiren ve sanata dair yepyeni bir konuşma dili oluşturan bir sanat dalı mikro art" ifadesini kullandı.