İzlandalı rock grubu Kaleo ilk kez İstanbul'a geliyor

2016 tarihli ilk albümleri A/B'nin yayınlanışından bu yana ülkemizde de hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan İzlandalı rock grubu Kaleo, ilk İstanbul konserini açıkladı. İsimlerini Hawai dilinde 'ses' anlamına gelen Kaleo'dan alan grup, 3 Temmuz 2022 tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Kaleo öncesinde, ülkemizde son dönemin en çok ses getiren gruplarından Adamlar, yine İzlandalı bir şarkıcı-söz yazarı olan Júníus Meyvant ve Al'York sahne alacak.



Solistliğini kendine has güçlü vokaliyle JJ Julius'un üstlediği Kaleo, son albümleri Surface Sounds'un 2022 dünya turnesi 'Fight or Flight Tour' kapsamında ilk kez ülkemizde olacak.



MÜZİKLERİ DİZİLERDE KULLANILDI Grammy adayı olan 'No Good', ''All the Pretty Girls' Grey's Anatomy, Riverdale gibi onlarca popüler dizide kullanılan 'Way Down We Go' gibi şarkıların parlaması ile kısa sürede küresel olarak 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan, Londra'dan Moskova'ya uzanan biletleri tükenen konserler veren Kaleo, dünya çapında bir fenomen olduğunu kanıtladı.



