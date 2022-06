İzlandalı rock grubu Kaleo ilk kez İstanbul'a geliyor

Solistliğini kendine has güçlü vokaliyle JJ Julius'un üstlediği Kaleo, son albümleri Surface Sounds'un 2022 dünya turnesi 'Fight or Flight Tour' kapsamında ilk kez ülkemizde olacak.



MÜZİKLERİ DİZİLERDE KULLANILDI

Grammy adayı olan 'No Good', ''All the Pretty Girls' Grey's Anatomy, Riverdale gibi onlarca popüler dizide kullanılan 'Way Down We Go' gibi şarkıların parlaması ile kısa sürede küresel olarak 1 milyarın üzerinde dinlenmeye ulaşan, Londra'dan Moskova'ya uzanan biletleri tükenen konserler veren Kaleo, dünya çapında bir fenomen olduğunu kanıtladı.