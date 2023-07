İzleyicinin yüzünü güldüren usta aktör: Kemal Sunal

SİNEMAYA "TATLI DİLLİM" İLE BAŞLADI



Kemal Sunal, Eğilmez'in 1973'te çektiği, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın'ın da rol aldığı "Tatlı Dillim" filminin kadrosuna katılarak sinemaya adım attı.



Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Salako" filminin ardından, Zeki Ökten'in "Hanzo" ve "Şaşkın Damat" filmlerinde başrol oynayan oyuncu, Rıfat Ilgaz'ın eserinden Eğilmez'in beyaz perdeye uyarladığı "Hababam Sınıfı"nda da usta isimlerle birlikte rol aldı.



Oynadığı birbirinden farklı rollerle sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Sunal, 1976'da "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı", "Meraklı Köfteci" ve "Kapıcılar Kralı" gibi unutulmazlar arasına giren filmlerde, 5 farklı yönetmenle çalıştı.



Devekuşu Tiyatrosu'nun Ankara turnesi sırasında Gül Sunal ile tanışan ve 1975'te evlenen oyuncunun, Ali ve Ezo adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.



İşinde her zaman titiz ve tertipli olduğunu söyleyen Sunal, genellikle halkın içinden bir halk kahramanını oynadığı rollerle izleyicinin dikkatini çekti.



HALKA YAKINLIĞIYLA KISA ZAMANDA SEVİLDİ



Sunal, özgün fiziği ve oynadığı tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.



Aradan yıllar geçmesine rağmen oynadığı filmler halen televizyon ekranlarında ve dijital mecralarda ilgiyle izlenen Sunal, 26 yıllık sanat hayatına, tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırdı.



"Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" dizilerinde de rol alan Sunal, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karakteri başarıyla oynadı.



Her karakterle seyircilerin yüzünü güldürmeyi başaran ve halk tarafından benimsenen Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerin genelinde, Türk halkının geleneklerinden, adetlerinden ve inanışlarından örnekler öne çıktı.



Sunal, "Kapıcılar Kralı" filmiyle 1977 Antalya Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu", 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu", 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü.



ÜNİVERSİTEDEN 51 YAŞINDA MEZUN OLDU



Yoğun tiyatro turneleri sebebiyle üniversite eğitimini yarıda bırakan Sunal, 1992'de çıkan öğrenci affı sonrasında üniversiteye devam ederek, 1995'te 51 yaşındayken mezun oldu.



Sanatçı, daha sonra radyo, televizyon ve sinema bölümünde yüksek lisans yaptı ve "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" başlıklı tezini kaleme aldı.



Sinema ve tiyatronun, gülen ve güldüren yüzü Sunal'ın bu tezi, vefatından sonra 2005'te aynı adla ailesi tarafından kitap olarak bastırıldı.



Uçak fobisi olan Sunal, "Balalayka" filminin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi ve 3 Temmuz 2000'de vefat etti.



Ünlü oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



Usta oyuncunun rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:



"Canım Kardeşim, Oh Olsun, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Hanzo, Hababam Sınıfı Serisi, Şaban Serisi, Meraklı Köfteci, İbo ile Güllüşah, Sakar Şakir, Yüz Numaralı Adam, Bekçiler Kralı, Zübük, Sahte Kabadayı, Avanak Abdi, Korkusuz Korkak, Şark Bülbülü, Devlet Kuşu, Gol Kralı, Üç Kağıtçı, Doktor Civanım, Yedi Bela Hüsnü, Postacı, Varyemez, Propaganda."

