İzmir Coffee Festival başlıyor

Tarihi İzmir Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek İzmir Coffee Festival’de 90 marka, nitelikli kahveler, yerli ve yabancı kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları yer alırken, 3 gün boyunca 15 canlı konser, 36 Workshop, Coffee Talks ve seminerler gerçekleştirilecek.



Festivalde ayrıca, galibinin Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edeceği AEROPRES Türkiye Kahve Şampiyonası da düzenlenecek.



İzmir Coffee Festival’de aynı zamanda kahve keyfine; Gaye Su Akyol, Gripin, Bedük, Grogi, Umut Kaya, Cansu Nihal Akarsu, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Ege Çubukcu - Güliz Ayla, Köfn, Yasak Helva, Peter Di Carlo, Ayan Beyan, Yiğit Boyunağa ve Bambaşka gibi isimler de eşlik edecek.

