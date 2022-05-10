İzmir Coffee Festival başlıyor

İzmir Coffee Festival 27-28-29 Mayıs’ta Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda kahveseverleri ağırlayacak.

İzmir Coffee Festival başlıyor

Haberler 10.05.2022 - 14:03

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Tarihi İzmir Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek İzmir Coffee de 90 marka, nitelikli kahveler, yerli ve yabancı kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları yer alırken, 3 gün boyunca 15 canlı konser, 36 Workshop, Coffee Talks ve seminerler gerçekleştirilecek.

Festivalde ayrıca, galibinin Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edeceği AEROPRES Türkiye Şampiyonası da düzenlenecek.

İzmir Coffee Festival’de aynı zamanda kahve keyfine; Gaye Su Akyol, Gripin, Bedük, Grogi, Umut Kaya, Cansu Nihal Akarsu, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Ege Çubukcu - Güliz Ayla, Köfn, Yasak Helva, Peter Di Carlo, Ayan Beyan, Yiğit Boyunağa ve Bambaşka gibi isimler de eşlik edecek.

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