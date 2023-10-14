İzmir Devlet Opera ve Balesi Uyuyan Güzel balesiyle sahne alacak

Rus besteci Çaykovski'nin "Uyuyan Güzel" eseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü Ayşem Sunal Savaşkurt'un rejisi ile Bornova Kültür Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelenecek.



İki perdelik eserin koreografisini Marius Petipa, orkestra şefliğini ise Roberto Gianola yapacak.

Başlıca rolleri Burcu Olguner ve Çağın Hazar Özideş'in paylaştığı eserde, kötü kalpli büyücü Carabosse tarafından 100 yıl boyunca uyutulan prensesin hikayesi anlatılıyor.



İZDOB, aynı sahnede 17 ve 21 Ekim'de de "Uyuyan Güzel" temsiliyle sanatseverlerle buluşacak.