İzmir Devlet Senfoni Orkestrası çocuklara konser verdi

İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konseri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek İzmir ve Manisa'ya gelen ailelerin çocukları da ilgiyle takip etti.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Balesinde orkestra şefi Tolga Taviş, konser öncesi, metnini keman sanatçısı Gündüz Öğüt'ün yazdığı, bestesini kendisinin yaptığı "Büyülü Orkestra" ile çocuklara senfonik müziği tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Eserin ilk kez seyirciyle buluştuğunu dile getiren Taviş, şunları kaydetti:



"Büyülü Orkestra, çok özgün, güzel bir masal. Hem gerçekle geçmişle ilintili hem günümüze ve hayal dünyamıza dönük birtakım fikirleri, düşünceleri var. Bence çocuklar, bu düşünceleri en güzel içselleştiren en çabuk kavrayan seyirci grubu. Biz de Büyülü Orkestra aracılığıyla çocuklara senfonik müziği, senfonik müzik aracılığıyla da vefayı, umudu, savaşmayı, hakkını aramayı ve uygar, saygılı, sevgili, nezaketli ve empati sahibi bir insan olarak yaşamayı öğretiyoruz."