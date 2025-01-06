İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İsmet İnönü'yü özel konserle anacak

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, anma konseri 10 Ocak Cuma saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek.



Şef Nesrin Bayramoğulları yönetimindeki "İsmet İnönü'yü Anma Konseri"nin solistleri, "Sihirli Flüt" unvanıyla bilinen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Şefika Kutluer ile uluslararası pek çok ödül alan arp sanatçısı Maria Sa Silva olacak.



Konserde Mozart'ın "Flüt Arp Konçertosu" ile Josep Suk'un "Yaylı Çalgılar İçin Serenad" eserleri seslendirilecek.