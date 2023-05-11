İzmir Kültür Sanat Fabrikası ziyaretçilerini bekliyor

İzmir Alsancak'ta 19. yüzyılın ikinci yarısında ticaret hacmindeki hızlı büyümeyle birlikte açılan ve 2004 yılına kadar Tekel'in bir işletmesi olarak üretim faaliyetlerine devam eden İzmir Kültür Sanat Fabrikası, yeni bir vizyonla işlevini sürdürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü koordinasyonunda 2022 yılında başlatılan restorasyon ve renovasyon çalışmaları sonucu 29 Nisan 2023'te hizmete açılan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, her yaş grubundan misafirini ağırlıyor.

Yeni nesil kültür sanat merkezine dönüşen alanda Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Alsancak Halk Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, sanat ve eğitim atölyeleri, açık hava sineması ile sergi alanları yer alıyor.



Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde yaklaşık 6 bin, İzmir Resim ve Heykel Müzesi'nde ise 400 civarı eser ziyaretçilerle buluşuyor. Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi'nde yaklaşık 100 bin, Alsancak Halk Kütüphanesi'nde 40 bin, Atatürk İhtisas Kütüphanesi'nde ise 10 bin kitap araştırmacıların hizmetine sunuluyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın ilgi çekici bölümleri Arkeoloji ve Etnografya Müzesi girişindeki yaklaşık 2 bin 300 yıllık Belevi Anıt Mezarı bölümleri ve replikası ile başlıyor.

