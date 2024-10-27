İzmir Kültür Yolu Festivali sergileri sanatseverleri buluşturdu

İzmir Resim Heykel Müzesi'nde dün açılan "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" ve "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergileri, farklı yaş gruplarından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.



Pablo Picasso sergisi, sanatçının gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçılar tarafından onaylanmış 170 parçayı bir araya getiriyor. Sergiyi eşi ve 10 aylık bebeğiyle gezen Özgün Öztürk, AA muhabirine geçen yıl eşinin hamile olması dolayısıyla takip edemedikleri kültürel etkinliklerini bu yıl bebekleriyle gezdiklerini anlattı.



Oğullarının ismini Rönesans ressamı Raffaello'dan etkilenerek "Rafi" koyduklarını belirten Öztürk, "Çocuğumuz sanatla, bilimle, felsefeyle, akılla büyüsün istedik. Aile olarak resim sanatına ilgimiz var. Rafi 10 aylık, üçüncü sergisi, tabloları görünce heyecanlandığını fark ettik. Picasso'nun İzmir'e geldiğini duyunca oğlumuzun da bu sergiyi gezmesini istedik. Sanatsal yorum yapamam ama sergiyi çok beğendik. Kültür ve Turizm Bakanlığına seslenmek istiyorum, Paul Klee'in de bir seçkisini sunalarsa kendi adıma çok sevinirim." dedi.



Sergi, 31 Ekim'e kadar gezilebilecek. Pop Art sanatının önemli temsilcilerinden Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi de 31 Aralık'a kadar Resim ve Heykel Müzesi ziyaretçilerini ağırlayacak.



Festival programında yer alan "Altın'dan Günler, Antik Anadolu ile Çağdaş Sanat, Naci El-Ali'den Hanzala, Kokunun İzinde Smyrna, Dokunulabilir Tarih Seramik, Soyut Manifesto, Zamansız Çizgiler, Miniprint, Çinili Düşler, Yelken Kürek Dönemi Türk Kıyı Tekneleri Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları, Yarının Kıyısında, Heykel Yerleştirmesi, Hayali Kentlere Yolculuk, İzmir Minyatürleri, Microart ve Tesbihler, Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge, Ayasofya - Varda Köprüsü sergileri" de sanatseverlere zengin bir program sunuyor.