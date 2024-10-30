İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Atatürk temalı eserlere büyük ilgi

Kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Resim Heykel Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan çok sayıda sergi, farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlıyor.



Ressam Serdar Okan'ın "Soyut Manifesto" isimli 27 eserden oluşan sergisinde ise Atatürk portreleri dikkati çekiyor. Sanatseverler, sergiye ilgi gösteriyor.



Okan, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Resim hayatı boyunca çalışmalarında Atatürk'ü işlemeye çalıştığını anlatan Serdar Okan, "Bu sefer birçok çeşidini bir arada sunmak çok hoşuma gitti. Atatürk'ün gözleri ve ifadesi zaten tartışılmaz. Sergide kadın portre çalışmalarım da bulunuyor. Burada 27 eserim var." dedi.



Okan, "Soyut Manifesto" ismine ilişkin ise "Ben gizleyerek göstermeyi, göstererek gizlemeyi seviyorum. Burada da hafif bulanık ama ne kadar bulanık yaparsanız yapın Atatürk her zaman kendini gösteriyor. Hafızalara yerleşmiş zaten." diye konuştu. Sergi, 3 Kasım'da sona erecek.