İzmir'de bu hafta birçok sanatsal etkinlik düzenlenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu, 18-22 Mart'ta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Hamlet", aynı tarihlerde Konak Sahnesi'nde "Ve Kazanan...", 23 Mart'ta "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunlarını sahneleyecek.



Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 18-22 Mart'ta "Kaçaklar", 23 Mart'ta "Kral Olmak İstemeyen Aslan", Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde ise 20-22 Mart'ta "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", 21 Mart'ta "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunları izleyiciyle buluşacak.



İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 20 Mart'ta Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Şabani İlahiler Konseri", İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise 21 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri"ni verecek.



İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Salonu'nda 17, 20 ve 22 Mart'ta "Atilla" operasını, 18 Mart'ta ise "Çanakkale Şehitleri Anma Konseri"ni düzenleyecek.



İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda ise 18 Mart'ta "Sanat Dünyasında Kadın Olmak" söyleşisi, 19 Mart'ta "İzmir'de Seramik Sanatı ve Eğitimi" sunumu, 19 Mart'ta ebru, 20 Mart'ta çizim ve illüstrasyon ve 21 Mart'ta da hikaye anlatıcılığı atölyesi yapılacak.

