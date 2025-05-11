İzmir'de ne tür sanat etkinlikleri düzenlenecek?

İzmir Devlet Tiyatrosu, 13-17 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Fareler ve İnsanlar", Konak Sahnesi'nde "Kaçaklar", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunlarını sahneleyecek.



İzmir Devlet Opera ve Balesi, 12 Mayıs'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Çocuk Balesi", 14 Mayıs'ta "Keşfedilmemiş Besteler", 16 Mayıs'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu konserini sanatseverlerle buluşturacak.



Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu, 15 Mayıs'ta İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Gözlerime Bakmasaydın" konseriyle müzikseverleri ağırlayacak.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 16 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı özel konserini Laçin Akyol anısına verecek.



İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 12 Mayıs'ta Doç. Dr. Gizem Akcan'ın "Sanat ile Kişisel Farkındalık" atölyesi, 13 Mayıs'ta Gülen Ertuğ'un "Esnek Zihin Güçlü Beden" söyleşisi, 14 Mayıs'ta yazar Berna Nalbantlar'ın "Yazarlık" atölyesi, 15 Mayıs'ta tarihçi Pınar Sözer'in "Yangın Yerinden Modern Dünyaya Açılan Kapı: Kültürpark" söyleşisi düzenlenecek.



Yine İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 16 Mayıs'ta Dr. Öğretim Üyesi Urungu Akgül "Müzelerde Sanal Gerçeklik Uygulamaları", Elif Erginer "Tekel Tütün Fabrikasından İzmir Kültür Sanat Fabrikasına: Bir Dönüşümün Hikayesi", Prof. Dr. Ceren Ünal "Bizans Sikke İkonografisinde İmparatoriçeler" sunumlarını gerçekleştirecek, 17 Mayıs'ta 4. İzmir Mandolin Festivali düzenlenecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, hafta boyunca konser, tiyatro, atölye ve söyleşiler gerçekleştirecek.



Tarihi Kemeraltı Esnaf Türk Müziği Topluluğu Korosu, 14 Mayıs'ta Konak Elhamra Sahnesi'nde Derya Derin şefliğinde "Bahar Konseri", Avrupa Birliği Filarmoni Orkestrası AASSM'de sahne alacak.



İZBB Ödemiş Konaklı Köy Tiyatrosu 14 Mayıs'ta Konaklı Düğün Salonu'nda "Bir Zamanlar", İZBB Şehir Tiyatroları 15 Mayıs'ta İsmet İnönü Sahnesi'nde "Soytarılar Okulu", 17 Mayıs'ta "Çok Tuhaf Soruşturma" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.



Kentte 12-24 Mayıs'ta İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Emre Aydos'un "Zamanın İzleri" sergisi, 16-24 Mayıs'ta "100. Yılında İzmir Kent Belleğinde Hamza Rüstem" sergisi sanatseverlerle buluşacak.



