İzmir'de sanat: Çok sayıda etkinlik düzenlenecek

İzmir Devlet Tiyatrosu, 11-15 Mart'ta Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", aynı tarihlerde Konak Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil", 16 Mart'ta "Orfin'in Müzik Kutusu" oyunlarını sahneleyecek.



Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde 11-15 Mart'ta "Radyo-yu Hümayun", 16 Mart'ta "Otobüs Durağında Üç Bencil", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde 13-15 Mart'ta "Kaçaklar", Bornova Fuaye Sahnesi'nde 16 Mart'ta "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık" oyunları sahnelenecek.



İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 11 Mart'ta "Latin Melodileri", 13 Mart'ta "L. v. Beethoven'dan G. Verdi'ye" konserleri ve 15 Mart'ta "Attila" operasını sanatseverlerle buluşturacak. İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 13 Mart'ta Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Hisarbuselik Klasik Takım" konseri verecek.



İzmir Kültür Sanat Fabrikası, sanatseverleri 12 Mart'ta "Suyun Üzerinde Sanat" ebru atölyesi, "Ustasından Dinlediğim Şarkılar" müzikli söyleşisi ve 14 Mart'ta Prof. Dr. Zeki Yüncü'nün "Gerçeklikten Kaçış: Bağımlılık" sunumu ile ağırlayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ise ramazan ayı iftar programında 10-13 Mart'ta Karaburun Meydan, Urla Eski Tamirhane binası, Çeşme Meydan ve Çiğli Balatçık'ta tasavvuf müziği konserleri düzenleyecek.



Canan Maktal'ın "Özgür Bir Ruha Pranga Vurulamaz" resim sergisi 10 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Üst Kat Batı Galeri'de açılacak. "Belki de Geçenler İçin" adlı karma sergi ise 14 Mart'ta Tarihi Bıçakçı Han'da sanatseverlerle buluşacak.