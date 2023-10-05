İzmir'deki kazılarda milattan önce 5 bin 700 yılına ait figürinler bulundu

Bu yılki kazılarda önemli buluntulara rastladıklarını ifade eden Çevik, şu bilgileri verdi:



"Figürinler depo olduğunu düşündüğümüz mekanda bulundu ve yaklaşık milattan önce 5 bin 700'lere tarihleniyorlar. Dişi ve erkek bir çift gibi görünüyorlar, dişi olanın kucağında bebek var. Şapka benzeri başlıkları, biçimlendirme olarak şimdiye dek Ulucak'ta bulunan figürinlerden çok farklı ve Anadolu'da da bilinen pek benzeri yok gibi."



Çevik, figürinlerin pişmiş toprak ve kil malzemeden yapıldığını belirtti.