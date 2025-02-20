İzmir'deki tarihi fabrika, kültürel etkinliklerin merkezi oldu

Konak ilçesinde 1884 yılında tütün fabrikası olarak inşa edilen ve kentin en önemli endüstriyel miraslarından biri olan Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü dönüşüm projesiyle 29 Nisan 2023'te kültür sanat kompleksi olarak kapılarını açtı.

Restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarıyla hayata geçirilen kompleks, 20 bin metrekare alanda şehrin kültür ve sanat yaşamına yön veriyor. Alanda Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Alsancak Halk Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu bulunuyor.

