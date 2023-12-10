İzmir'in sanat kalbi 15 yaşında

Avrupa'nın sayılı konser salonlarından birine sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 15. yaşını kutluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan bu sanat mabedi, yeni yaşını Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 27 Aralık Çarşamba akşamı vereceği konserle taçlandıracak. Say, Cumhuriyetin 100.yılına özel bestelediği "100 Yaşında Bir Çocuk" adını verdiği 6. Senfonisi’ni ikinci kez İzmirli sanatseverler için seslendirecek.



TÜRKİYE'NİN GURURU

29 bin 500 metrekare toplam alana sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 1133 kişilik büyük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 adet sergi salonu ve açık alan etkinlerine de uygun yapısıyla kısa süre içinde Türkiye’nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden olan AASSM, özel vinçlerle hareket eden ses sistemleri, zeminden havalandırması ve asansörlü orkestra çukuru gibi teknik özelliklerin estetikle birleştiği, Avrupa standartlarında hizmet veren bir merkez. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve kentin kültür-sanat yaşamına çok farklı renkler getiren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin akustik projesi Sidney Opera Evi ve Londra Kraliyet Opera Binası projelerini de tasarlayan ARUP firması tarafından hazırlandı. Sahnenin önünde yer alan asansörlü bölüm, sahneye kazandırdığı farklı fonksiyonlarla salonun kullanım zenginliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca engelli vatandaşların unutulmadığı merkez, gerek sanatseverlerin, gerekse engelli sanatçıların her mekana rahatlıkla ulaşılabilecekleri şekilde tasarlandı.

