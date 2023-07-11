İznik adım adım UNESCO yolunda

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin günümüze kadar ulaştığı, bütün kiliseler tarafından tanınan en önemli ekümenik konsillerden ikisine ev sahipliği yapması nedeniyle Hristiyanlık için de büyük önem taşıyan İznik’in UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Hatırlanacağı üzere, tarihi özellikleri ile medeniyetlerin somut ve somut olmayan değerlerini günümüze kadar taşıyan benzersiz tarihi kent olması nedeniyle İznik, 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi’ne dahil edilmişti. Daimi adaylık çalışmaların yürütülmesi için 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İznik Alan Başkanlığı kuruldu. İznik Alan Başkanlığı’nca hazırlanan yönetim planı, 2022 Mayıs ayında Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girdi.

UNESCO uygulama rehberine uygun olarak hazırlanan İznik’in adaylık dosyası, 2022 Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edildi. İznik Alan Başkanlığı’nın bir yıl gibi kısa sürede bitirdiği yönetim planı ve adaylık dosyası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede UNESCO daimi listesine aday olmaya değer görüldü.