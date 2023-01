İzzet Keribar’ın Türkiye’nin Sinagogları fotoğraf sergisi Tel Aviv'de açıldı

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği, Tel Aviv-Yafa’daki "Saraya Türk Kültür Merkezi"nin tarihi binasında “Türkiye’nin Sinagogları” sergisine ev sahipliği yaptı.



Sergi, İsrailli ve yabancı ziyaretçileri, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Musevi cemaatine ait dini mekanlarda gezintiye çıkarıyor.



Fotoğraflar, sinagogların mimari özellikleri ile Musevi cemaatince buralarda yapılan ibadet, evlilik ve resmi ziyaretler gibi anları belgeliyor.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Türkiye’de yaşayan Musevilerin sayısının 12-13 binlere kadar düştüğüne, ancak ülkede çok sayıda sinagog bulunduğuna dikkati çekti.



Keribar, "Antakya’dan Orta Anadolu’ya, Ankara’ya, özellikle İzmir Havra Sokağı’ndaki sinagoglar gibi Türkiye genelindeki sinagoglar saymakla bitmez" dedi.



Serginin özellikle Türkiye kökenli İsrail vatandaşları tarafından ilgiyle karşılandığını aktaran Keribar, "(İsrail’deki) Türkiyeliler Birliğinden gelenlerin heyecanını ben size anlatamam. Çok sevindiler" dedi.

"KÜÇÜK SİNAGOGLARIN HER BİRİ BİR MÜCEVHER GİBİ"

Gerek Türk vatandaşlarının gerekse İsrail’deki Yahudilerin Türkiye’nin sahip olduğu bu dini mirası tanımaları açısından serginin önemini vurgulayan Keribar, şunları söyledi:



"Türkiye’den gelip yıllardan beri İsrail’de yaşayanların bile aslında (bu sinagoglardan) haberi yok. Çünkü burada İstanbul’da yaşayanlara da ‘Türkiye’de kaç tane sinagog biliyorsunuz’ desek onlar da bilmez. Fakat fotoğraflarla bunları canlandırdığınız zaman bir güven, neşe geliyor. İnsanlar bunu duyunca seviniyor."

Bu yapıların fotoğraflanarak sergilenmesi ve kitaba dönüştürülmesinin kendisi için de önemli olduğunu kaydeden Keribar, şöyle devam etti:



"Mesela, İzmir çok enteresandır. Havra Sokağı muhteşemdir. On metrede bir, bir tane sinogog (görürsünüz). Nerede görülmüş bir şeydir bu? Bu küçük sinagogların her biri bir mücevher gibi. İçeriye girdiğinizde o eski tezyinatın, süslemelerin, 100-150 senelik sanatın dokunuşlarını orada hissediyorsunuz. Fotoğrafçı olarak bunların farkını anlatmaya çalışıyorum."



Keribar’ın “Türkiye’nin Sinagogları” fotoğraf sergisi, Saraya Türk Kültür Merkezi’nde her perşembe ve cuma günleri sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

İZZET KERİBAR KİMDİR?

İstanbul’da 1936’da doğan İzzet Keribar, fotoğrafçılığa erken yaşlarda, 1952'de adım attı. Askerlik görevi için 1957’de Kore'ye gittiğinde fotoğrafa kendi yaklaşımını geliştirdi ve tecrübe kazandı.



Kore'den döndükten sonra fotoğraf çekmeye uzun süre ara veren Keribar, 1980'de uğraşına geri döndü.



Sahibi olduğu 1,5 milyona yakın Türkiye ve dünya fotoğrafları arşiviyle Türkiye'nin en önemli fotoğraf sanatçılarından olan ve Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından 1985'te A.Fiap (Sanatçı), 1988 yılında da E.Fiap (Ekselans) unvanlarıyla onurlandırılan İzzet Keribar, çok sayıda yerli ve uluslararası sergi açtı, dünya çapında birçok önemli ödüle layık görüldü ve sayısız fotoğraf yarışmasının jüri üyeliğini yaptı.



Keribar, 2018'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.