Jackie Chan: Asla emekli olmayacağım!
Hollywood’un dövüş sanatları ustası Jackie Chan asla dublör kullanmayacağını ve emekli olmayacağını söyledi.
Filmlerindeki unutulmaz dövüş sahneleriyle efsaneleşen Jackie Chan emeklilik hakkında konuştu. Oyunculuk kariyerine 100'ün üstünde film sığdıran 71 yaşındaki yıldız, Haute Living'e verdiği röportajda "Elbette dublör kullanmayacağım. Tüm sahnelerde kendim oynayacağım. Ben böyle biriyim. Bu ben emekli olana dek değişmeyecek, ki bu da hiçbir zaman olmayacak!" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Chan "Bu işi 64 yıldır kesintisiz yapıyorum o yüzden artık fiziksel olarak hazırlık yapmama gerek yok. Her şey artık kalbiniz, ruhunuz ve kas hafızanızda saklı." dedi.
"Günümüzde artık bilgisayarlar sayesinde oyuncular her şeyi yapabiliyor ama her zaman gerçeklik hissi eksik kalacak." diyen yıldız, "Kimseye benim gibi hayatlarını riske atmalarını önermiyorum, gerçekten çok tehlikeliler." dedi.
Oyuncu son olarak yeni Karate Kid filmi Karate Kid: Legends'ta rol aldı. Chan 2010 tarihli filminde hayat verdiği "Mr. Han" rolünü yeniden canlandırdı.
Jackie Chan, 7 Nisan 1954’te Hong Kong’da dünyaya geldi. Çoğu zaman filmlerindeki şarkıları da seslendiren Jackie Chan’in birçok albümü bulunuyor. Oyunculuk kariyerine 100’ün üstünde film sığdıran Jackie Chan “dünyanın en yüksek ücretli” oyuncularından biri. İşte aksiyon filmleri deyince akıllara gelen ilk isim olan Jackie Chan’in tüm filmleri…
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