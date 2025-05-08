Jackie Chan: Asla emekli olmayacağım!

Filmlerindeki unutulmaz dövüş sahneleriyle efsaneleşen Jackie Chan emeklilik hakkında konuştu. Oyunculuk kariyerine 100'ün üstünde film sığdıran 71 yaşındaki yıldız, Haute Living'e verdiği röportajda "Elbette dublör kullanmayacağım. Tüm sahnelerde kendim oynayacağım. Ben böyle biriyim. Bu ben emekli olana dek değişmeyecek, ki bu da hiçbir zaman olmayacak!" ifadelerini kullandı.



Dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Chan "Bu işi 64 yıldır kesintisiz yapıyorum o yüzden artık fiziksel olarak hazırlık yapmama gerek yok. Her şey artık kalbiniz, ruhunuz ve kas hafızanızda saklı." dedi.

