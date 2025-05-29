Jackie Chan: ''Rush Hour'' serisinde kullanılan bütçe, beklenen etkiyi yaratmadı

Rush Hour hakkında değerlendirmede bulunan Hong Kong'lu aktör, ''Birinci film: az bütçe, az zaman. İkinci film: çok para, çok zaman. Üçüncü film ise çok fazla para, çok fazla zaman'' ifadelerini kullandı. Chan, yüksek bütçeli yapımların her zaman stratejik açıdan doğru bir tercih olmadığını belirtti.

Rush Hour serisinin ilk filmi, 35 milyon dolarlık bütçeyle çekildi ve 1998’de dünya genelinde 244 milyon dolar hasılat el elde etti. 2001’de izleyiciyle buluşan ikinci film ise 90 milyon dolar bütçeyle çekildi ve yapımcılara, 347 milyon dolar gelir getirdi. Ancak 2007’de vizyona giren üçüncü film, 140 milyon dolarlık bütçesine rağmen 258 milyon dolar kazandı.



Jackie Chan, 2022 yılında yaptığı açıklamada Rush Hour 4 filminin yapım aşamasında olduğunu belirtmişti ancak New Line Cinema tarafından konuya dair resmi bir duyuru yapılmadı.

30 MAYIS'TA VİZYONDA



Kadrosunda Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang ve Sadie Stanley gibi isimlerin yer aldığı Karate Kid: Legends filminin ise 30 Mayıs’ta vizyona girmesi bekleniyor.