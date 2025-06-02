Jackie Chan'in yeni filmi gişede beklentinin altında kaldı

ABD gişe rakamları belli oldu. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen film, 63 milyon dolar hasılatla Lilo ve Stiç oldu. Film, mavi bir uzaylının Hawaii'ye gelmesini ve Lilo adında bir kız tarafından bulunmasını anlatıyor.

Tom Cruise'in son kez "Ethan Hunt" olduğu Mission: Impossible-Son Hesaplaşma filmi ise 27 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti.

Ralph Macchio ve Jackie Chan'in bir araya geldiği Karate Kid: Efsane Dövüşçüler filmi vizyondaki ilk haftasında 21 milyon dolar hasılata ulaştı. Variety'nin haberine göre, filmin bütçesi 45 milyon dolar olduğu biliniyor. İlk hafta sonunda 25 milyon dolar hasılat elde edeceği tahmin edilen film beklentinin altında kaldı.

