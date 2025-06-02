Jackie Chan'in yeni filmi gişede beklentinin altında kaldı
Jackie Chan, Ralph Macchio ve Ben Wang'ın başrolünde yer aldığı Karate Kid: Efsane Dövüşçüler filmi ABD gişesinde 21 milyor dolar hasılat ile açılış yaptı.
ABD gişe rakamları belli oldu. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında en çok izlenen film, 63 milyon dolar hasılatla Lilo ve Stiç oldu. Film, mavi bir uzaylının Hawaii'ye gelmesini ve Lilo adında bir kız tarafından bulunmasını anlatıyor.
Tom Cruise'in son kez "Ethan Hunt" olduğu Mission: Impossible-Son Hesaplaşma filmi ise 27 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti.
Ralph Macchio ve Jackie Chan'in bir araya geldiği Karate Kid: Efsane Dövüşçüler filmi vizyondaki ilk haftasında 21 milyon dolar hasılata ulaştı. Variety'nin haberine göre, filmin bütçesi 45 milyon dolar olduğu biliniyor. İlk hafta sonunda 25 milyon dolar hasılat elde edeceği tahmin edilen film beklentinin altında kaldı.
Son Durak: Kan Bağı 11 milyon dolar ile ABD gişesinde dördüncü sıraya yerleşirken gerilim türündeki Bring Her Back beşinci sırada yer aldı.
Jackie Chan, Ralph Macchio ve Ben Wang'ın başrolünde yer aldığı Karate Kid: Efsane Dövüşçüler filmi, ilk kez ki farklı Karate Kid filminde rol alan oyuncuları bir araya getirdi. Macchio, 1984 yılında Karate Kid filminde hayat verdiği"Daniel LaRusso" rolünü yeniden canlandırdı. Macchio bu rolü Cobra Kai adı dizide canlandırmaya devam etmişti.
Chan ise 2010 tarihli filminde hayat verdiği "Mr. Han" rolünü yeniden canlandırdı.
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