Jacob Morris İstanbul'da konser verecek

Country müziğin temsilcilerinden biri olarak görülen sanatçı Jacob Morris, bomontiada'da sahne alacak.

Jacob Morris İstanbul'da konser verecek

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 16:22

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Jacob Morris, ABD İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile 27 Haziran'da dinleyicilerle bir araya gelecek.

Morris, bomontiada'da müzikseverlerle buluşacak.

Gitar çalmaya ve beste yapmaya 14 yaşında başlayan Morris, 2016 yılında yayınladığı ilk single çalışması "Storm / Fırtına" ile ülke genelinde tanınmaya başladı.

2020'de yayınladığı son single çalışması "Tennessee Honey" ile Spotify listelerine de giren Jacob Morris, country müziğin çıkış yeri sayılan Nashville'de de birçok konser verdi.

Yapı Kredi bomontiada Avlu'da düzenlenecek konser, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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