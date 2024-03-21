Jake Gyllenhaal: Batman'i oynamaktan onur duyarım

Christopher Nolan'ın "Kara Şövalye" üçlemesinde rol almak için seçmelere katılan Jake Gyllenhaal, rolü Christian Bale'e kaptırmıştı. Ünlü oyuncu, Batman'i oynamakla hala ilgilenip ilgilenmediği sorusuna yanıt verdi.

Jake Gyllenhaal: Batman'i oynamaktan onur duyarım

Her filminde yepyeni bir karaktere bürünmesiyle çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtlayan ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal, yıllar önce Christopher Nolan imzalı Kara Şövalye (The Dark Knight) üçlemesinde Bruce Wayne'i canlandıracak adaylar arasında yer almıştı. Ancak Gyllenhaal, rolü Christian Bale'e kaptırmıştı.

Şimdilerde yeni aksiyon filmi Road House ile gündemde olan Jake Gyllenhaal, Batman'i oynamakla ilgilenip ilgilenmediği konusuna açıklık getirdi.

Jake Gyllenhaal: Batman'i oynamaktan onur duyarım - 1

"BU KLASİK BİR ROL"

Jake Gyllenhaal, "Bu klasik bir rol. Bu bir onur. Geçmişte başka inanılmaz aktörlerin oynadığı rolleri oynamaktan bahsetmişken... Düşündüğümde, Denzel Washington'la Othello'da Iago'yu oynayacağım ve zaman içinde bu rolü oynayan aktörleri düşünüyorum ve bu beni korkutuyor. Şu anda üzerinde çalıştığım şey bu. Ama tabii ki. Bu benim için her zaman bir onurdur. Bu tür şeyler ve bu roller klasiktir" dedi.

Robert Pattinson şu anda beyazperdede Batman'e hayat veriyor olsa da yakında "Batman: The Brave and the Bold"da rol alacak yeni bir Batman bulunacak.

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