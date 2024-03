Jake Gyllenhaal: Batman'i oynamaktan onur duyarım

"BU KLASİK BİR ROL"

Jake Gyllenhaal, "Bu klasik bir rol. Bu bir onur. Geçmişte başka inanılmaz aktörlerin oynadığı rolleri oynamaktan bahsetmişken... Düşündüğümde, Denzel Washington'la Othello'da Iago'yu oynayacağım ve zaman içinde bu rolü oynayan aktörleri düşünüyorum ve bu beni korkutuyor. Şu anda üzerinde çalıştığım şey bu. Ama tabii ki. Bu benim için her zaman bir onurdur. Bu tür şeyler ve bu roller klasiktir" dedi.

Robert Pattinson şu anda beyazperdede Batman'e hayat veriyor olsa da yakında "Batman: The Brave and the Bold"da rol alacak yeni bir Batman bulunacak.