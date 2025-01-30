Jake Gyllenhaal ile M. Night Shyamalan aynı projede buluşuyor
Oscar adayı aktör Jake Gyllenhaal, yeni projesinde ünlü yönetmen M. Night Shyamalan ile çalışacak.
Her filminde yepyeni bir karaktere bürünmesiyle çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtlayan ve son olarak Road House filminde rol alan Jake Gyllenhaal, yeni projesinde ünlü yönetmen M. Night Shyamalan ile bir araya geliyor.
Yazar Nicholas Sparks'ın romanına dayanan filmin senaryosunu Shyamalan kaleme alacak.
Theresa Park ve Marc Bienstock da projede yer alıyor. Sparks ise yönetici yapımcı olarak ekibe katıldı.
Shyamalan daha önce 53 yaşındaki Amerikalı yazar Paul Tremblay'nin korku romanı The Cabin at the End of the World'ü (Dünyanın Sonundaki Kulübe) 2023 yapımı kıyamet gerilimi Kulübeye Tıklat'a (Knock at the Cabin) uyarlamıştı.
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