Jake Gyllenhaal ve Denzel Washington Broadway'e dönüyor

Hollywood yıldızları Jake Gyllenhaal ve Denzel Washington, "Othello" oyunuyla Broadway'e dönüyor. Yıldız isimler, "Othello"da başrolleri paylaşacak.

Jake Gyllenhaal ve Denzel Washington Broadway'e dönüyor

Jake Gyllenhaal ile Denzel Washington, önümüzdeki yıl Broadway'de gösterime girecek olan Othello'da başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.

The Reporter'ın haberine göre; "Othello"nun yönetmen koltuğunda Kenny Leon otururken; Gyllenhaal, oyunda Iago'ya hayat verecek. Denzel Washington da "Othello"da ana karakteri canlandıracak.

"Othello" nun 2025 yılında Broadway'de sanatseverlerle buluşması bekleniyor.

Jake Gyllenhaal ve Denzel Washington Broadway'e dönüyor - 1

Denzel Washington, Broadway'deki ilk çıkışını 1988 yılında "Checkmates" adlı oyunla yapmıştı. Jake Gyllenhaal ise ilk çıkışını 2014'te "Constellation"la yaparken, son olarak "Sunday in the Park"ta rol almıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...