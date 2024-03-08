Jake Gyllenhaal ve Denzel Washington Broadway'e dönüyor

Jake Gyllenhaal ile Denzel Washington, önümüzdeki yıl Broadway'de gösterime girecek olan Othello'da başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre; "Othello"nun yönetmen koltuğunda Kenny Leon otururken; Gyllenhaal, oyunda Iago'ya hayat verecek. Denzel Washington da "Othello"da ana karakteri canlandıracak.

"Othello" nun 2025 yılında Broadway'de sanatseverlerle buluşması bekleniyor.