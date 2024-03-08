Jake Gyllenhaal ve Denzel Washington Broadway'e dönüyor

Jake Gyllenhaal ile Denzel Washington, önümüzdeki yıl Broadway'de gösterime girecek olan Othello'da başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre; "Othello"nun yönetmen koltuğunda Kenny Leon otururken; Gyllenhaal, oyunda Iago'ya hayat verecek. Denzel Washington da "Othello"da ana karakteri canlandıracak.
"Othello" nun 2025 yılında Broadway'de sanatseverlerle buluşması bekleniyor.
Denzel Washington, Broadway'deki ilk çıkışını 1988 yılında "Checkmates" adlı oyunla yapmıştı. Jake Gyllenhaal ise ilk çıkışını 2014'te "Constellation"la yaparken, son olarak "Sunday in the Park"ta rol almıştı.
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