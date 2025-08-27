Jake Schreier'dan X-Men açıklaması: Bu heyecan verici
Thunderbolts filminin yönetmeni Jake Schreier, son röportajında merakla beklenen yeni X-Men filmi hakkında konuştu.
Marvel Sinematik Evreni’nin ilk X-Men filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Thunderbolts'un yönetmeni Jake Schreier, proje üzerinde çalışmaların başladığını doğruladı.
Empire dergisine konuşan ünlü isim, "Herhangi bir detay veremem ama çalışmalara başladık, bu kesinlikle çok, çok heyecan verici" dedi.
Schreier, ilk Marvel projesi olan Thunderbolts'un kendisine karakter odaklı hikaye anlatımını büyük ölçekli aksiyonla nasıl dengeleyeceğini öğrettiğini açıkladı.
Yönetmen Jake Schreier
Senaryosunu Michael Lesslie'nin kaleme aldığı projenin 2027 ya da 2028 yılında vizyona girmesi bekleniyor.
Hazırlıkları süren filmin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ise henüz belli değil.
