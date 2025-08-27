Jake Schreier'dan X-Men açıklaması: Bu heyecan verici

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk X-Men filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Thunderbolts'un yönetmeni Jake Schreier, proje üzerinde çalışmaların başladığını doğruladı.

Empire dergisine konuşan ünlü isim, "Herhangi bir detay veremem ama çalışmalara başladık, bu kesinlikle çok, çok heyecan verici" dedi.

Schreier, ilk Marvel projesi olan Thunderbolts'un kendisine karakter odaklı hikaye anlatımını büyük ölçekli aksiyonla nasıl dengeleyeceğini öğrettiğini açıkladı.