Jakob Oftebro ile Peter Andersson aynı projede buluşuyor

Soygun temalı Lupin dizisiyle büyük bir başarı yakalayan George Kay, İsveç yapımı The Case adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Beş bölümlük mini dizide başrolleri Jakob Oftebro ile Peter Andersson paylaşacak. Dizide Thomas'ı Oftebro, Thomas'ın görüşmediği babası eski dedektif Alfred'i ise Andersson paylaşacak.

Deadline'ın haberine göre; Kay'in yaratıcılığını üstlendiği ve senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Kristoffer Nyholm oturuyor.

Dizide Electra Hallman, Alexander Abdallah, Henrik Norlen, Lisette T. Pagler, Magnus Krepper, Irina Björklund, Anders Mossling ve Anna Maria Kall gibi isimler de rol alıyor.

2026'da izleyiciyle buluşması beklenen The Case, saygın baş dedektif Thomas Berg'in bir cinayeti çözmek için görüşmediği babası Alfred'den yardım istemesini ve akabinde yaşananları konu alacak.