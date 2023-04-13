James Bond için arayış sürüyor: Genç aktörler rol için uygun değil

"YETERLİ KAPASİTEYE SAHİP DEĞİLLER"



Serinin kast yönetmeni olarak görev alan Debbie McWilliams, genç oyuncuların 007'yi canlandırmak için zihinsel kapasiteye sahip olmadığını söyledi. Daniel Craig, 2006’da Casino Royale’de rol aldığında 38 yaşındaydı.

McWilliams, “Casino Royale üzerinde çalışmaya başladığımızda, biraz farklı bir duygu vardı. Birçok genç oyuncuya baktık. Ancak deneyimlerinin ve bunu üstlenecek zihinsel kapasitelerinin olmadığını düşündüm çünkü bu sadece üstlendikleri bir rol değil, aynı zamanda çok büyük bir sorumluluktu da. Böylece bu fikri bir nevi gözden çıkardık ve çizim tahtasına geri döndük ve yeniden başladık" ifadelerini kullandı.



YENİ BOND KİM OLACAK?



Dört Bond filminde 007 rolünü canlandıran Daniel Craig, seriye No Time To Die ile veda etmişti. Şimdi bu rolü kimin üstleneceği merak konusu oldu. Adaylar arasında Bridgerton yıldızı Regé-Jean Page, Tom Hardy ve Aaron Taylor-Johnson yer alıyor.

