James Bond yapımcısı Michael G Wilson'dan başrol açıklaması: Otuzlu yaşlarında olması gerekiyor

Daniel Craig'in James Bond rolünden emekli olmasıyla beraber yeni 007 ajanının kim olacağı merakla bekleniyor. Şimdiye kadar bu rol için en çok ismi geçen oyuncular; Tom Hardy, Richard Madden, Idris Elba ve Henry Cavill oldu.



James Bond yapımcısı Michael G Wilson, bir sonraki İngiliz casusunu oynayacak olan oyuncunun yaşını açıklayarak ikonik rol için tahmin edilen bazı güçlü isimleri eledi.



Wilson, "Geçmişte daha genç insanlara bakmayı denedik, Ancak unutmayın, Bond zaten gazi. Biraz tecrübesi var. O, tabiri caizse savaşlardan geçmiş bir insan. O, liseden mezun olup getirip işe başlatabileceğiniz bir çocuk değil. Bu yüzden otuzlu yaşlarında olması gerekiyor" dedi.



Yapılan açıklama sonrası başrolün Tom Hardy ya da Idris Elba olacağı iddiaları da zayıfladı.