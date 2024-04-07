James Bond'u solladı: Maymun Adam filmi aksiyon türüne yeni bir soluk getirdi

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi Monkey Man (Maymun Adam) 5 Nisan'da ülkemizde vizyona girdi. Film, bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor. CNN, "Maymun Adam, James Bond'u ringin dışına attı" başlığıyla filmin başarısından bahsetti.
Noah Berlatsky'ye göre, aksiyon filmleri her ne kadar tahmin edilebilir bir hikayeye sahip olsa da Maymun Adam hem tanıdık hem de oldukça garip bir anlatıya sahip. Get Out ve Us gibi filmlerle tanınan Jordan Peele'nin de projeye dahil olmasıyla film oldukça beklenmedik bir hal aldı.
"AKSİYON TÜRÜ, SİSTEM TARAFINDAN SUİSTİMAL EDİLDİ"
Filmi diğer aksiyon filmlerinden ayıran ilk özelliği ise Mumbai'de geçmesi. Aksiyon ve intikam filmleri genelde batı ülkelerinde çekilmediğinde James Bond, Chris Hemsworth gibi aşina olduğumuz tipe sahip oyuncular başrolde oluyor.
Böyle filmlerde hikaye, her şeyin (sözde) istikrarlı ve uygar olduğu yerde başlar. Daha sonra kahramanlar, suçun ve ölümün kol gezdiği yerlere gider, böylece düzeni değiştirebilirler. Buna karşın "Maymun Adam" dışarıdan birinin bakış açısını sunmayı reddediyor.
Maymun maskesinin ardındaki bir karakterin ölümüne dövüştüğü bu film, düşük bütçesine rağmen, hareketli kamera açıları ve eşsiz ring sahneleriyle beklentileri aştı Filmin yönetmeni Patel verdiği bir röportajda "Aksiyon türü, sistem tarafından suistimal edildi" ifadelerini kullandı.
BOND KİM OLACAK?
Daniel Craig'in James Bond karakterine veda etmesinin ardından İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson'a teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Yeni Bond'un kim olacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
- Etiketler :
- Haberler -
- James Bond
- Film
- N-Life
- N-Life Kültür&Sanat