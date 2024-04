James Bond'u solladı: Maymun Adam filmi aksiyon türüne yeni bir soluk getirdi

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi Monkey Man (Maymun Adam) 5 Nisan'da ülkemizde vizyona girdi. Film, bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor. CNN, "Maymun Adam, James Bond'u ringin dışına attı" başlığıyla filmin başarısından bahsetti.

Noah Berlatsky'ye göre, aksiyon filmleri her ne kadar tahmin edilebilir bir hikayeye sahip olsa da Maymun Adam hem tanıdık hem de oldukça garip bir anlatıya sahip. Get Out ve Us gibi filmlerle tanınan Jordan Peele'nin de projeye dahil olmasıyla film oldukça beklenmedik bir hal aldı.