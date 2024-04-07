James Bond'u solladı: Maymun Adam filmi aksiyon türüne yeni bir soluk getirdi

"AKSİYON TÜRÜ, SİSTEM TARAFINDAN SUİSTİMAL EDİLDİ"



Filmi diğer aksiyon filmlerinden ayıran ilk özelliği ise Mumbai'de geçmesi. Aksiyon ve intikam filmleri genelde batı ülkelerinde çekilmediğinde James Bond, Chris Hemsworth gibi aşina olduğumuz tipe sahip oyuncular başrolde oluyor.

Böyle filmlerde hikaye, her şeyin (sözde) istikrarlı ve uygar olduğu yerde başlar. Daha sonra kahramanlar, suçun ve ölümün kol gezdiği yerlere gider, böylece düzeni değiştirebilirler. Buna karşın "Maymun Adam" dışarıdan birinin bakış açısını sunmayı reddediyor.

Maymun maskesinin ardındaki bir karakterin ölümüne dövüştüğü bu film, düşük bütçesine rağmen, hareketli kamera açıları ve eşsiz ring sahneleriyle beklentileri aştı Filmin yönetmeni Patel verdiği bir röportajda "Aksiyon türü, sistem tarafından suistimal edildi" ifadelerini kullandı.